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Кировские приставы несколько часов считали копейки долгаСегодня в 10:55

  • Текст

Местного бизнесмена.

Индивидуальный предприниматель из Кирова решил погасить долг в 42 тысячи рублей перед Пенсионным фондом в прямом смысле копейками. На такой шаг он решился в "отместку" судебным приставам, которые завели на него исполнительное производство.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном УФССП, в счет уплаты задолженности мужчина принес несколько мешков мелочи и жестяную банку из-под леденцов. В последней лежало 500 рублей копеечными монетами.

Однако судебный пристав-исполнитель такой эскападой не впечатлился, а согласно инструкции принял деньги в счет уплаты задолженности.

Разбирать мелочь пришлось сразу нескольким специалистам по ведению депозитного счета. Предприниматель несколько часов провел в ожидании квитанции, которую ему выдали только после пересчета всех денег.

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