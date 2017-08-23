Кировские приставы несколько часов считали копейки долгаСегодня в 10:55
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Местного бизнесмена.
Индивидуальный предприниматель из Кирова решил погасить долг в 42 тысячи рублей перед Пенсионным фондом в прямом смысле копейками. На такой шаг он решился в "отместку" судебным приставам, которые завели на него исполнительное производство.
Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном УФССП, в счет уплаты задолженности мужчина принес несколько мешков мелочи и жестяную банку из-под леденцов. В последней лежало 500 рублей копеечными монетами.
Однако судебный пристав-исполнитель такой эскападой не впечатлился, а согласно инструкции принял деньги в счет уплаты задолженности.
Разбирать мелочь пришлось сразу нескольким специалистам по ведению депозитного счета. Предприниматель несколько часов провел в ожидании квитанции, которую ему выдали только после пересчета всех денег.
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