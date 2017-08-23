"АльфаСтрахование" продала более 330 тысяч полисов еОСАГОСегодня в 15:11
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Каждый десятый в России.
За январь-июнь 2017 года российские страховщики продали автовладельцам 3 миллиона электронных полисов ОСАГО. В среднем в РФ доля еОСАГО составляет более 12% от числа всех заключенных договоров. По статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), в Карачаево-Черкесии, Адыгее, Калмыкии, на Камчатке более 50% ОСАГО оформляется через сайты страховых компаний, а не в офисах.
Лидерами по продажам электронных полисов стали Краснодарский край (162 тысяч), Свердловская (131,5 тысяч) и Воронежская (121 тысяч) области. Жители Дагестана и Москвы оформили по 104 тысяч договоров. Также в десятку вошли Волгоградская область (102 тысяч), Приморский край (98,8 тысячи), Новосибирская (96,7 тысячи.), Липецкая (94,1 тысячи) и Ростовская (90,9 тысячи) области.
РСА отмечает, что ежесуточно заключается около 14 000 договоров электронного ОСАГО. Иногда этот показатель подскакивает до 31 тысячи полисов.
По данным "АльфаСтрахование", с начала 2017 года компания продала более 331 тысячи электронных полисов. В итоге каждый десятый водитель оформил еОСАГО через сайт страховщика, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы.
"Являясь лидером рынка онлайн-страхования и запустив еОСАГО еще в 2015 году, мы сохраняем лидерские позиции по продаже электронных полисов ОСАГО. Сейчас при оформлении еОСАГО каждый десятый автовладелец в России выбирает нашу компанию, - говорит заместитель директора департамента электронной коммерции "АльфаСтрахование" Антон Косачев.
По его словам, покупка электронных полисов помогает экономить время водителям и страховым компаниям, а также дает гарантию, что данные клиентов попадут в базу РСА.
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