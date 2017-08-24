Поможет низкая инфляция?

Правительство России рассматривает возможность дальнейшего снижения процентных ставок по ипотеке. Заниматься этим вопросом будут сразу четыре структуры: федеральные Минстрой и Минфин, Банк России и АИЖК, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Соответствующее поручение глава федерального камбина Дмитрий Медведев дал 22 августа по итогам своей поездки в Пензу. Для реализации этого плана в ближайшее время могут быть внесены изменения в федеральные законы "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и "О потребительском кредите (займе)". Свои наработки главы Минфина и Минстроя должны представить в Правительство Российской Федерации до 4 октября 2017 года.

"Я думаю, что сегодня возможны разные пути для реализации этой идеи, — заявил "Уралинформбюро" депутат Госдумы РФ, экс-министр строительства Свердловской области Сергей Бидонько. — У нас пока ставка по ипотеке около 10%, а инфляция по итогам года ожидается в районе 5%. Может быть, прямой связи и нет, но низкий уровень инфляции способен создать резервы для снижения ставок по ипотеке".

По данным АИЖК на июль 2017 года, средние ставки по ипотеке на первичном рынке составляют около 10%, и 10,6% — на вторичном.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в первой половине 2017 года в России выдано 423 тысячи ипотечных кредитов на 772,9 миллиарда рублей. Среди регионов России по объемам выдачи ипотечных кредитов лидируют Москва (103 миллиарда рублей), Московская область (61 миллиард рублей) и Санкт-Петербург (52 миллиарда рублей).

В Свердловской области за январь-июль выдано ипотечных кредитов на 24 миллиарда рублей. При этом в июле переменная ипотечная ставка на первичном и вторичном рынках жилья на Среднем Урале составила 9,23%.

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