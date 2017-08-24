Банк "Открытие" разрешит переводить деньги по фотографиям Сегодня в 12:32
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С осени.
Банк "Открытие" первым в России запустит сервис Р2Р переводов с применением технологии распознавания лиц в клиентском мобильном приложении. Поставщиком платформы выступает компания VisionLabs. Стороны подписали договор о сотрудничестве в августе 2017 года. Запуск сервиса запланирован на осень.
"Это будет первый в мире сервис, который позволит выполнить денежный перевод от одного физлица к другому, используя только фотографию получателя вместо телефона или номера банковской карты. Мы хотим продемонстрировать, на что способны современные технологии", – поделился директор по инновациям банка "Открытие" Алексей Благирев.
Войдя в свой мобильный банк, пользователь вводит сумму, фотографирует или выбирает из галереи фото того, кому собирается отправить деньги и "прикладывает" снимок к платежу.
После этого VisionLabs Photo Maker проверяет изображение на соответствие стандартам и отправляет на сервер. Там платформа идентификации и верификации лиц LUNA распознает лицо и сравнивает его с базой банковских клиентов. После идентификации операция подтверждается.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения, новый сервис абсолютно безопасен для пользователей, так как для отправки перевода клиент должен быть верифицирован - ему сначала нужно войти в мобильный банк.
Новая функция значительно упростит и ускорит процесс денежных переводов. Пользователю уже не нужно будет вводить никаких дополнительных данных, таких как номер счета получателя, который он может не знать, или номер телефона, к которому не всегда "привязана" карта.
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