С осени.

Банк "Открытие" первым в России запустит сервис Р2Р переводов с применением технологии распознавания лиц в клиентском мобильном приложении. Поставщиком платформы выступает компания VisionLabs. Стороны подписали договор о сотрудничестве в августе 2017 года. Запуск сервиса запланирован на осень.

"Это будет первый в мире сервис, который позволит выполнить денежный перевод от одного физлица к другому, используя только фотографию получателя вместо телефона или номера банковской карты. Мы хотим продемонстрировать, на что способны современные технологии", – поделился директор по инновациям банка "Открытие" Алексей Благирев.

Войдя в свой мобильный банк, пользователь вводит сумму, фотографирует или выбирает из галереи фото того, кому собирается отправить деньги и "прикладывает" снимок к платежу.

После этого VisionLabs Photo Maker проверяет изображение на соответствие стандартам и отправляет на сервер. Там платформа идентификации и верификации лиц LUNA распознает лицо и сравнивает его с базой банковских клиентов. После идентификации операция подтверждается.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения, новый сервис абсолютно безопасен для пользователей, так как для отправки перевода клиент должен быть верифицирован - ему сначала нужно войти в мобильный банк.

Новая функция значительно упростит и ускорит процесс денежных переводов. Пользователю уже не нужно будет вводить никаких дополнительных данных, таких как номер счета получателя, который он может не знать, или номер телефона, к которому не всегда "привязана" карта.