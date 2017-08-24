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Российские банки заглянут клиентам в глазаСегодня в 17:05

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Для надежности.

Российские банки намерены внедрить идентификацию клиентов по сетчатке глаз. Об этом "Известиям" рассказали специалисты сразу нескольких финансовых учреждений.

В группе ВТБ отметили, что многофакторная аутентификация потребуется для сложных финансовых операций, тогда как проведение небольших операции останется без изменений. Ожидается, что сканены сетчатки появятся в отделениях банков, на некоторых моделях мобильных устройств, в банкоматах и устройствах самообслуживания.

В Бинбанке заявили, что распознавание по сетчатке глаза является наиболее точным и надежным методом аутентификации по сравнению с другими. Однако реализовать его непросто: для сбора эталонных образцов и сканирования необходимо дорогое оборудование, обязателен и личный контакт с клиентом.

Считается, что идентификация по сетчатке глаз более надежна, чем дактилоскопия. Рисунок радужки окончательно формируется на втором году жизни ребенка и практически не меняется в течение жизни. Папиллярный узор более "хрупок" - он может измениться даже в результате мелких бытовых повреждений пальцев, передает "Уралинформбюро".

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