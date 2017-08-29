И голоса.

Банки могут начать сбор биометрических данных россиян. Соответствующий законопроект разработал Центральный банк РФ, передает "Уралинформбюро".

Документ обяжет финансовые организации собирать изображения лиц и голосовые слепки - для создания единой биометрической системы (ЕБС).

Благодаря новации, граждане смогут стать вкладчиками кредитной организации, не приходя в офис, а всего лишь пройдя проверку с помощью биометрии, сообщил "Известиям" источник, близкий к регулятору. Информацию подтвердили два участника рынка, знакомые с ходом разработки законопроекта.

В рабочую группу по созданию ЕБС входит ряд крупнейших банков страны. По мнению экспертов, новация позволит максимально упростить процесс совершения любых банковских операций. В то же время биометрические данные россиян должны быть хорошо защищены от злоумышленников.

Впрочем, клиентам будет предоставлено право выбора - сдавать биометрические параметры и регистрироваться в ЕСИА или нет.