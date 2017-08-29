За долг в 36 миллионов рублей.

Арбитражный суд Прикамья оставил иск о банкротстве Анатолия Зака без движения. 22 августа 2017 года инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому району Перми подала иск о признании бывшего владельца клуба "Хромая лошадь" несостоятельным. Причиной для этого стал долг по обязательным платежам и пени в размере 36 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".

По данным с сайта краевого Арбитражного суда, 25 августа была запрошена информация о месте регистрации должника, но налоговики не могли предоставить требуемые документы. Недостатки должны устранить до 22 сентября.

Стоит отметить, что страшный пожар в ночном клубе "Хромая лошадь" произошел в ночь на 5 декабря 2009 года, погибло 156 человек. Совладелец заведения Анатолий Зак получил 9 лет 10 месяцев лишения свободы. Сейчас он содержится в исправительной колонии общего режима №7 в городе Сегеже (Карелия). К июлю 2015 года судебные приставы взыскали с А.Зака в пользу потерпевших более 158 миллионов рублей.

Ранее на свободу вышел бывший арт-директор "Хромой лошади" Олег Феткулов. В его планах - написание музыки для рекламы и фильмов.

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