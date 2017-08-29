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Трансферты 2018 года по осени считают28 августа в 17:23

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Нынешнего года.

Врио губернатора Евгений Куйвашев дал старт бюджетному процессу на 2018 год в Свердловской области. Он утвердил состав комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов из казны региона.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Среднего Урала, до 5 сентября городам и селам предстоит согласовать исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов, а с 25 сентября по 6 октября в областном минфине пройдут согласительные процедуры. В них примут участие представители муниципалитетов, региональной власти и депутатского корпуса.

"Согласительные процедуры с муниципалитетами мы проводим ежегодно уже на протяжении многих лет. Это позволяет предметно рассмотреть проблемы каждой территории. В прошлом году по итогам такой работы дополнительно на муниципальные нужды было распределено более четырех миллиардов рублей", – отметила вице-губернатор – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Практика согласительных процедур традиционна для Свердловской области, она позволят сделать бюджетный процесс открытым и прозрачным.

В 2016 году в местные бюджеты из казны региона было перечислено 76,6 миллиарда, в нынешнем году предусмотрены трансферты в объеме более 86 миллиардов рублей.

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