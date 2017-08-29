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В первенстве жен российских чиновников победила представительница Татарстана28 августа в 17:40

С доходом более 2 миллиардов.

Журнал Forbes Woman опубликовал список самых богатых жен российских госслужащих. Рейтинг составлен по результатам декларационной кампании 2016 года, передает "Уралинформбюро".

На первом месте оказалась жена главы Республики Татарстан Гульсина Минниханова, ее доход составил 2 миллиарда 351 миллиона рублей. Муж заработал 7,5 миллиона рублей.

"Серебро"у супруги депутата городского совета Улан-Удэ Раисы Бредний, заработавшей 1 миллиард 924 миллиона рублей. Что вдвое превысило прибыль ее мужа Вадима Бреднего, сообщает "Коммерсант".

Тройку лидеров замыкает жена губернатора Брянской области Ольга Богомаз, у нее 864 миллиона рублей. Доход ее супруга Александра Богомаза составил 3,6 миллиона рублей.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Dkfdimir 28 августа в 18:00

Кто бы сомневался что у наших чиновников нет своего бизнеса и жена ведет его . Ему же противозаконно заниматься бизнесом!!! Полный беспредел!!!!

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