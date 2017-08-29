В среднем на 6%.

С января по июнь 2017 года в Свердловской области зарплата одного работника по полному кругу организаций выросла до 34,5 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 6 %, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Выше среднеобластного значения оплата труда поднялась у работников таких отраслей как: информация и связь (на 26,2%), металлургическое производство (25,5%), обеспечение электрической энергией, газом и паром (22,9%), производство транспортных средств и оборудования (15,7%), производство химвеществ (11%), транспортировка и хранение (9,8%), производство машин и оборудования (на 7,7%), добыча полезных ископаемых (7,4%).

Рост зарплаты увеличил поступление в региональную казну налога на доходы физических лиц. За 7 месяцев текущего года в бюджет пришло 112,6 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов, из них 33,6 миллиарда - поступления по НДФЛ.

В областном министерстве финансов последовательный рост зарплат и налоговых поступлений объясняют стабильной экономической ситуацией в регионе.