×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Среднем Урале выросли зарплатыСегодня в 16:08

  • Текст

В среднем на 6%.

С января по июнь 2017 года в Свердловской области зарплата одного работника по полному кругу организаций выросла до 34,5 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 6 %, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Выше среднеобластного значения оплата труда поднялась у работников таких отраслей как: информация и связь (на 26,2%), металлургическое производство (25,5%), обеспечение электрической энергией, газом и паром (22,9%), производство транспортных средств и оборудования (15,7%), производство химвеществ (11%), транспортировка и хранение (9,8%), производство машин и оборудования (на 7,7%), добыча полезных ископаемых (7,4%).

Рост зарплаты увеличил поступление в региональную казну налога на доходы физических лиц. За 7 месяцев текущего года в бюджет пришло 112,6 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов, из них 33,6 миллиарда - поступления по НДФЛ.

В областном министерстве финансов последовательный рост зарплат и налоговых поступлений объясняют стабильной экономической ситуацией в регионе.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Боброву пора уходить.

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Осталось провести воду.

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

А вы понимаете искусство?

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×