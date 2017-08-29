На Среднем Урале выросли зарплатыСегодня в 16:08
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В среднем на 6%.
С января по июнь 2017 года в Свердловской области зарплата одного работника по полному кругу организаций выросла до 34,5 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 6 %, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Выше среднеобластного значения оплата труда поднялась у работников таких отраслей как: информация и связь (на 26,2%), металлургическое производство (25,5%), обеспечение электрической энергией, газом и паром (22,9%), производство транспортных средств и оборудования (15,7%), производство химвеществ (11%), транспортировка и хранение (9,8%), производство машин и оборудования (на 7,7%), добыча полезных ископаемых (7,4%).
Рост зарплаты увеличил поступление в региональную казну налога на доходы физических лиц. За 7 месяцев текущего года в бюджет пришло 112,6 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов, из них 33,6 миллиарда - поступления по НДФЛ.
В областном министерстве финансов последовательный рост зарплат и налоговых поступлений объясняют стабильной экономической ситуацией в регионе.
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