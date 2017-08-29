В течение 3 лет.

Банк "Открытие" меняет собственные банкоматы на новые модели. Это первый шаг комплексной программы, которая будет идти около 3 лет. Ее результатом станет полное обновление парка устройств самообслуживания.

Сейчас сеть собственных банкоматов "Открытия" насчитывает около 3000 терминалов и является одной из крупнейших в стране. До конца 2017 года финучреждения обновит 30% парка, до конца 2018 года этот показатель превысит 60%.

В качестве целевой модели "Открытие" выбрал установку АТМ с функцией рециркуляции наличных денежных средств. Эти банкоматы являются наиболее функциональными. Они отвечают таким требованиям клиентов, как эргономика, возможность совершать транзакции с большим количеством банкнот и другие. Кроме того, АТМ соответствует высоким стандартам операционной эффективности.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения, на текущий момент в банкоматах "Открытия" доступны такие операции, как совершение широчайшего набора платежей, снятие и внесение валюты. Осенью к этому перечню добавятся операции по бесконтактным картам, появится доступ к своим счетам, станет возможным внесение средств на карты сторонних банков, в том числе на карты национальной платежной системы МИР.

К 2018 году "Открытие" завершит тестирование ряда инновационных решений, в их числе Apple Pay и Samsung Pay, двухшаговые транзакции (подготовленные в мобильном банке и завершенные в банкомате), а также технология распознавания лиц. Все они позднее появятся на всем парке устройств во всех регионах присутствия банка.