Провинции не угнаться за Москвой.

С неравной оплатой труда сталкиваются две трети россиян. К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций", проведя исследование для Аналитического центра "АльфаСтрахование".

Специалисты опросили сотрудников HR-отделов 95 российских компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год. В результате выяснилось, что в 71% случаев сотрудники, занимающие одинаковые или схожие должности, получают разную зарплату. При этом ее размер может отличаться более, чем на треть.

Как оказалось, на оплату влияет стаж в компании (56%), опыт работы в конкретной области (47%), знание иностранных языков (33%), переход из дочерней структуры (20%), работа в той же компании, но в другом регионе (18%) и пол (9%). Дискриминация по половому признаку сильнее всего проявляется в IT сфере, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование".

Компания Korn Ferry Hay Group по итогам опроса 2 500 компаний из 115 стран, в том числе 550 отечественных, пришла к выводу, что в России нет четкой системы начисления зарплаты. Между тем такая ситуация нехарактерна для большинства стран. В Германии и Финляндии сотрудники на одной должности редко получают зарплату с разрывом в более чем в 0,2 раза, Великобритании и Франции – 0,4 раза.

Агентство Antal Russia добавляет, что бухгалтер небольшой региональной компании может зарабатывать втрое меньше чем его московский коллега. За границей такого разрыва нет.

При этом зарплаты на аналогичных должностях в иностранных компаниях обычно выше, чем в российских. По информации Cornerstone, рядовой американский специалист получает в 8,5 раз больше, чем российский. У немецкого зарплата выше в 5 раз, у французского – в 4 раза. В Китае заработок такой же как в России. Индия и Украина еще не обогнали РФ – в этих странах зарплаты меньше почти на две трети.

"Многим сотрудникам в российских компаниях начисляют зарплату путем индивидуальных расчетов, - объясняет директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин. – Это связано с различными объективными причинами и устоявшейся системой, которая не поддерживается в иностранных фирмах или государственных компаниях. Среди положительных сторон такой разницы можно назвать то, что при наличии хорошего опыта и навыков, а также при готовности брать на себя ответственность, можно быстро достигнуть более высокое вознаграждения. Среди отрицательных – то, что на зарплату нередко влияет знакомство с руководством".

Следует отметить, что проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" создан в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter и работает с марта 2016 года. Он ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Главная задача проекта - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.