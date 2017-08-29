Две трети россиян жалуются на неравную оплату трудаСегодня в 16:53
- Текст
Провинции не угнаться за Москвой.
С неравной оплатой труда сталкиваются две трети россиян. К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций", проведя исследование для Аналитического центра "АльфаСтрахование".
Специалисты опросили сотрудников HR-отделов 95 российских компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год. В результате выяснилось, что в 71% случаев сотрудники, занимающие одинаковые или схожие должности, получают разную зарплату. При этом ее размер может отличаться более, чем на треть.
Как оказалось, на оплату влияет стаж в компании (56%), опыт работы в конкретной области (47%), знание иностранных языков (33%), переход из дочерней структуры (20%), работа в той же компании, но в другом регионе (18%) и пол (9%). Дискриминация по половому признаку сильнее всего проявляется в IT сфере, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование".
Компания Korn Ferry Hay Group по итогам опроса 2 500 компаний из 115 стран, в том числе 550 отечественных, пришла к выводу, что в России нет четкой системы начисления зарплаты. Между тем такая ситуация нехарактерна для большинства стран. В Германии и Финляндии сотрудники на одной должности редко получают зарплату с разрывом в более чем в 0,2 раза, Великобритании и Франции – 0,4 раза.
Агентство Antal Russia добавляет, что бухгалтер небольшой региональной компании может зарабатывать втрое меньше чем его московский коллега. За границей такого разрыва нет.
При этом зарплаты на аналогичных должностях в иностранных компаниях обычно выше, чем в российских. По информации Cornerstone, рядовой американский специалист получает в 8,5 раз больше, чем российский. У немецкого зарплата выше в 5 раз, у французского – в 4 раза. В Китае заработок такой же как в России. Индия и Украина еще не обогнали РФ – в этих странах зарплаты меньше почти на две трети.
"Многим сотрудникам в российских компаниях начисляют зарплату путем индивидуальных расчетов, - объясняет директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин. – Это связано с различными объективными причинами и устоявшейся системой, которая не поддерживается в иностранных фирмах или государственных компаниях. Среди положительных сторон такой разницы можно назвать то, что при наличии хорошего опыта и навыков, а также при готовности брать на себя ответственность, можно быстро достигнуть более высокое вознаграждения. Среди отрицательных – то, что на зарплату нередко влияет знакомство с руководством".
Следует отметить, что проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" создан в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter и работает с марта 2016 года. Он ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Главная задача проекта - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:31
Вице-примьер Козак в Екатеринбурге "развел" немца
При свидетелях.Сегодня в 19:27
На Сочи идут смерчи и ливни
Задержаны все рейсы.Сегодня в 19:11
Челябинск: Юревич еще не сел, а Тесленко уже на свободе
Экс-глава минздрава выходит на УДО.Сегодня в 18:44
"Урал" поедет в Ярославль бороться за Кубок России
С "Шинником".Сегодня в 18:44
Миасец на Mazda протаранил "Газель" и сбил пешехода
Его ищут.Сегодня в 18:38
Пермский вор "обчистил" 74 дачи
За что отправится в колонию.Сегодня в 18:37
В Челябинске ОМОН уложил десятки мужчин лицом на асфальт
Рядом с грузинским рестораном.Сегодня в 18:28
Пайщики "Нового Уктуса" ждут 3 сентября
А чиновники путаются в показаниях.Сегодня в 18:20
Пострадавший в "ДТП со столбом" челябинец скончался
Спустя сутки после аварии.Сегодня в 18:19
Екатеринбурженка отсудила 342 тысячи за канализационный люк
Испортивший ее машину.Сегодня в 17:44
В Екатеринбурге построят переход с лифтом
В охраняемой природной зоне.Сегодня в 17:39
В центре Екатеринбурга иномарка вылетела на тротуар
И снесла знак.Сегодня в 17:02
Сургутянина будут судить за гибель 3-летнего мальчика
На реке.Сегодня в 16:54
Никас Сафронов получил 9 миллионов рублей за палец
Поврежденный.Сегодня в 16:53
Две трети россиян жалуются на неравную оплату труда
Провинции не угнаться за Москвой.
Главные новости
- Сегодня в 19:31Вице-примьер Козак в Екатеринбурге "развел" немца
- Сегодня в 19:11Челябинск: Юревич еще не сел, а Тесленко уже на свободе
- Сегодня в 18:28Пайщики "Нового Уктуса" ждут 3 сентября
- Сегодня в 14:52Команда ФАС грозит проституткам в массажных салонах
- Сегодня в 14:42Челябинскую область поразил массовый мор
Аналитика
Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже
Боброву пора уходить.
Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет
Осталось провести воду.
"Ломовой" тест "Уралинформбюро"
А вы понимаете искусство?