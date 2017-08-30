Российским тюремщикам запретят держать деньги в банках ШвейцарииСегодня в 09:23
- Текст
И других стран.
Начальники российских СИЗО и колоний не смогут хранить накопления в зарубежных банках. Также ограничение должно распространиться практически на весь центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий проект приказа вынесен ведомством на общественное обсуждение, передает "Уралинформбюро".
"Федеральная служба исполнения наказаний в силу стоящих перед нею задач и имеющихся полномочий занимает особое место среди федеральных органов исполнительной власти и способна оказывать существенное влияние на различные сферы жизни общества и государства, - цитирует "Российская газета" председателя Ассоциации юристов России Владимира Груздева. - Поэтому крайне важен контроль за соблюдением антикоррупционных запретов в этом ведомстве, в том числе, установленных законом, запрещающим госслужащим иметь иностранные счета и ценные бумаги в банках за рубежом".
С 2013 года российским чиновникам нельзя иметь счета и хранить ценности в банках за границей, также они не могут быть владельцами ценных бумаг иностранных эмитентов. Нарушителю грозит отставка. Инициировать проверку соблюдения данного ограничения могут общественники, СМИ, правоохранительные органы или представители региональной власти.
Недавно в Госдуму был внесен проект поправок в закон о противодействии коррупции, подразумевающих увольнение имеющего иностранные счета чиновника, как утратившего доверие, и внесение его в список коррупционеров на два года.
По данным Генпрокуратуры, в 2016 году было выявлено 12 случаев открытия госслужащими счетов за рубежом.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 09:44
На Среднем Урале осужденный экс-главврач вновь попал под "уголовку"
За выплаты жене.Сегодня в 09:34
Российские регионы возьмут на заметку опыт свердловчан по замене лифтов
Программу закрепят законодательно.Сегодня в 09:26
Рулить торговлей "боярышником" в России будут регионы
Кабмин не против.Сегодня в 09:23
Российским тюремщикам запретят держать деньги в банках Швейцарии
И других стран.Сегодня в 09:15
На Серовском тракте перевернулся BMW - двое погибших
Еще трое пострадали.Сегодня в 09:14
Следственный комитет займется делом ЖК "Кольцовский"
После голодовки дольщиков.Сегодня в 09:11
Более 90 работников Роспана получили награды
В честь профессионального праздника.Сегодня в 09:01
Инспекция FIFA наведается в Екатеринбург
Проверять готовность к ЧМ-2018.Сегодня в 08:45
Минтранспорта Свердловской области оставили без "связи"
Развитием информтехнологий займется новый департамент.Сегодня в 08:28
В Сургуте глава "Феникса" ответит перед судом за неисправный парашют
Каждый прыжок с ним мог стать последним.Сегодня в 08:25
Замгенпрокурора прочит Среднеуральску экологическую катастрофу
Из-за состояния очистных сооружений.29 августа в 19:31
Вице-премьер Козак в Екатеринбурге "развел" немца
При свидетелях.29 августа в 19:27
На Сочи идут смерчи и ливни
Задержаны все рейсы.29 августа в 19:11
Челябинск: Юревич еще не сел, а Тесленко уже на свободе
Экс-глава минздрава выходит на УДО.29 августа в 18:44
"Урал" поедет в Ярославль бороться за Кубок России
С "Шинником".
Главные новости
- Сегодня в 09:26Рулить торговлей "боярышником" в России будут регионы
- Сегодня в 09:14Следственный комитет займется делом ЖК "Кольцовский"
- Сегодня в 08:25Замгенпрокурора прочит Среднеуральску экологическую катастрофу
- 29 августа в 19:31Вице-премьер Козак в Екатеринбурге "развел" немца
- 29 августа в 19:11Челябинск: Юревич еще не сел, а Тесленко уже на свободе
Аналитика
Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже
Боброву пора уходить.
Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет
Осталось провести воду.
"Ломовой" тест "Уралинформбюро"
А вы понимаете искусство?