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Российским тюремщикам запретят держать деньги в банках ШвейцарииСегодня в 09:23

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И других стран.

Начальники российских СИЗО и колоний не смогут хранить накопления в зарубежных банках. Также ограничение должно распространиться практически на весь центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий проект приказа вынесен ведомством на общественное обсуждение, передает "Уралинформбюро".

"Федеральная служба исполнения наказаний в силу стоящих перед нею задач и имеющихся полномочий занимает особое место среди федеральных органов исполнительной власти и способна оказывать существенное влияние на различные сферы жизни общества и государства, - цитирует "Российская газета" председателя Ассоциации юристов России Владимира Груздева. - Поэтому крайне важен контроль за соблюдением антикоррупционных запретов в этом ведомстве, в том числе, установленных законом, запрещающим госслужащим иметь иностранные счета и ценные бумаги в банках за рубежом".

С 2013 года российским чиновникам нельзя иметь счета и хранить ценности в банках за границей, также они не могут быть владельцами ценных бумаг иностранных эмитентов. Нарушителю грозит отставка. Инициировать проверку соблюдения данного ограничения могут общественники, СМИ, правоохранительные органы или представители региональной власти.

Недавно в Госдуму был внесен проект поправок в закон о противодействии коррупции, подразумевающих увольнение имеющего иностранные счета чиновника, как утратившего доверие, и внесение его в список коррупционеров на два года.

По данным Генпрокуратуры, в 2016 году было выявлено 12 случаев открытия госслужащими счетов за рубежом.

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