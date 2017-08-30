Тюменские бизнесмены провели "Вечер правды"Сегодня в 10:31
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С банком "Открытие".
Банк "Открытие" выступил генеральным партнером мастер-класса для начинающих предпринимателей в Тюмени. Тренинг "Вечер правды" был проведен в новом формате – бизнесмены-практики делились своими историями, как начинали свой бизнес, с какими подводными камнями столкнулись и как решали проблемы.
23-летняя руководитель ателье индивидуального пошива "Secret element" Екатерина Епихинав запустила 3 стартапа, среди которых и первый экобар в Тюмени. Бизнесвумен рассказала, почему от экопроекта пришлось отказаться, и на чем она зарабатывает сегодня.
Руководитель APPLAUSE video production, соучредитель фото и видео мастерской Андрей Пшеничников поделился опытом выживания в продюсерском бизнесе. Также он отметил плюсы открытия фотостудии напротив ЗАГСа.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка "Открытие", представители финучреждения в свою очередь рассказали о выгодных услугах для малого бизнеса. Они посоветовали, как сделать проще расчетно-кассовое обслуживание, работать удаленно или открыть кредитную линию.
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