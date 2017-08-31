Екатеринбуржцы стали больше тратить на детей в преддверии 1 сентябряСегодня в 10:20
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Средний чек – свыше 6 тысяч рублей.
Жители столицы Урала стали совершать больше интернет-покупок для подготовки детей к школе. По данным сервиса "Яндекс. Деньги", расходы екатеринбуржцев в августе 2017 года по сравнению с предыдущим годом выросли в 6,4 раза. При этом средний чек на покупку детской одежды и обуви, канцтоваров, электроники, товаров в детских магазинах и магазинах игрушек составил 6170 рублей.
Число онлайн-заказов одежды и обуви выросло в 5,4 раза. Количество платежей за тетради, ручки и другие канцтовары увеличилось в 2,2 раза, за электронику — в 7,5 раза, а покупок в детских магазинах и магазинах игрушек стало больше в 6,4 раза.
Средний чек жителей Екатеринбурга за детскую одежду составил 7684 рубля, за канцтовары — 3303 рубля. Покупка смартфонов, планшетов и другой электроники обошлась в среднем за раз в 4870 рублей.
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