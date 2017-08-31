×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржцы стали больше тратить на детей в преддверии 1 сентябряСегодня в 10:20

  • Текст

Средний чек – свыше 6 тысяч рублей.

Жители столицы Урала стали совершать больше интернет-покупок для подготовки детей к школе. По данным сервиса "Яндекс. Деньги", расходы екатеринбуржцев в августе 2017 года по сравнению с предыдущим годом выросли в 6,4 раза. При этом средний чек на покупку детской одежды и обуви, канцтоваров, электроники, товаров в детских магазинах и магазинах игрушек составил 6170 рублей.

Число онлайн-заказов одежды и обуви выросло в 5,4 раза. Количество платежей за тетради, ручки и другие канцтовары увеличилось в 2,2 раза, за электронику — в 7,5 раза, а покупок в детских магазинах и магазинах игрушек стало больше в 6,4 раза.

Средний чек жителей Екатеринбурга за детскую одежду составил 7684 рубля, за канцтовары — 3303 рубля. Покупка смартфонов, планшетов и другой электроники обошлась в среднем за раз в 4870 рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мы в ответе за тех, кого обучили

Мы в ответе за тех, кого обучили

Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.

Печкины с пустой сумой

Печкины с пустой сумой

Отправили посылку в трудинспекцию.

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Боброву пора уходить.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×