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Казна Тюменской области прирастет почти на 30 миллиардов рублейСегодня в 13:36

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Один из "драйверов" - налог на прибыль.

Казна Тюменской области в текущем году пополнится почти на 30 миллиардов рублей. Соответствующие поправки правительства в закон о региональном бюджете парламентарии рассмотрят 7 сентября 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе думы Тюменской области.

Доходы бюджета вырастут со 103,4 до 132,8 миллиарда рублей (+28,4%), расходы при этом составят 149,4 миллиарда рублей против 122,3 миллиарда ранее.

Основным источником роста доходов бюджета стал налог на прибыль организаций, принеся дополнительные 20,6 миллиарда рублей.

Самые крупные "сверхплановые" траты - свыше 7 миллиардов рублей намечены по программе "Сотрудничество", в рамках которой реализуются совместные проекты Тюменской области, Югры и Ямала.

На развитие транспортной инфраструктуры региона добавят 5,5 миллиарда рублей. На культуру потратят почти 2 "лишних" миллиарда. На здравоохранение дополнительно направят - 1,5 миллиарда рублей, на агропромкомплекс и образование - по - 1,3 и 1,15 миллиарда рублей соответственно.

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