Банки усилят защиту своих интернет-приложенийСегодня в 09:57
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"По указке" ЦБ.
Российские банки будут должны усилить защиту своих мобильных приложений и сайтов. Это прописано в новой версии стандарта по кибербезопасности Центробанка, пишут "Известия".
Финансовые организации будут должны регулярно проводить анализ приложений на уязвимость к действиям хакеров. Это снизит количество киперпреступлений, ущерб от которых сейчас измеряется миллиардами рублей.
Документ предусматривает более десяти мер защиты. Среди прочего банки должны будут проверять клиентов при входе в приложение. У финансовых организаций должна быть и возможность определять местонахождение клиента.
Фактически и сейчас платежные системы "видят" страну пребывания кредитной карты клиента и подчас реагируют. В частности, владельцам Visa сложно оплачивать свои Интернет-покупки, находясь в Кабо-Верде. По мнению экспертов, Острова Зеленого мыса являются "гаванью" для ворованных кредиток, поэтому транзакции с этой страной находятся под пристальным присмотром, сообщает "Уралинформбюро".
По данным Positive Technologies, сегодня 71% мобильных банков, 25% интернет-банков и 33% веб-приложений уязвимы к атакам хакеров. Новый стандарт кибербезопасности станет обязательным к 2019 году.
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