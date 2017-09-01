Россияне тратят на сборы в школу треть месячного доходаСегодня в 14:43
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И примерно 40 часов.
На подготовку детей к 1 сентября россияне тратят до трети полученных в августе доходов и до 40 часов собственного времени. Одна шестая всех родителей расходует почти 50% всех доходов, оставшиеся – меньше 20%. Наибольшие суммы уходят на учащихся начальной школы, в частности, первоклашек. На втором месте старшеклассники, на третьем – ученики средней школы.
К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций", проведя исследование для Аналитического центра "АльфаСтрахование". В целом были опрошены сотрудники 100 российских компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год, которые являются родителями школьников.
Как отмечает директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин , у многих расходы складываются из желания приобрести все и сразу.
"Некоторые наоборот, не покупают все и задорого в конце августа, а постепенно приобретают необходимое в течение учебного года или лета, поэтому для них подготовка к 1 сентября не вызывает пиковых расходов в августе. Так же получается и с потраченным временем: кто-то тратит на сборы несколько часов, а у кого-то покупки растягиваются на неделю", - поясняет он.
Подготовка к 1 сентября связана не только с покупкой канцтоваров, портфелей, но обновлением гардероба, приобретением новых гаджетов - телефонов и ноутбуков. В список необходимого попадает и мебель - письменный стол, компьютерное кресло, стеллажи для книг и прочее. Также в обязательную программу входит стрижка ребенка и покупка букета цветов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".
Следует отметить, что несколько лет назад в Санкт-Петербурге стартовала акция "Дети вместо цветов". Вместо приобретения десятков букетов дети дарят только один общий, а оставшиеся деньги перечисляют в благотворительные фонды.
Часть опрошенных родителей сообщила, что иногда они по собственной инициативе собирают деньги на нужды класса или приобретение чего-то необходимого для дополнительного обучения.
"Больше половины родителей перед началом учебного года получают от школы предложение поучаствовать в подготовке класса или его уборке, однако принимают его лишь 1,5%. Чаще всего в этом участвуют члены родительского комитета и наиболее активные родители из числа ближе всего живущих к школе", - рассказывает Егор Сафрыгин.
Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" создан в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter. Он работает с марта 2016 года и ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Главная задача проекта - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.
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