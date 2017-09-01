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Банк "Открытие" подарил школьникам Урала 100 тысяч альбомовСегодня в 16:09

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В День знаний.

Банк "Открытие" поздравил первоклашек с первым в их жизни учебным днем. Сотрудники Западно-Сибирского филиала финучреждения приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний.

Как отметил управляющий филиалом Виталий Мосунов, банк "Открытие" ежегодно вручает альбомы для рисования малышам, впервые переступившим порог школ Югры, Ямала, Тюменской и Курганской, а с этого года еще Челябинской и Свердловской областей.

В этом году финучреждение подготовило рекордное количество альбомов – 100 тысяч экземпляров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка.

"Для детей первый учебный день – незабываемый праздник и банк "Открытие", следуя традиции, заложенной Ханты-Мансийским банком, старается сделать так, чтобы этот замечательный день запомнился надолго. Уверен, что все первоклассники получат красивые и полезные сувениры, которые станут для них приятным сюрпризом на пути к новым знаниям", - сказал Виталий Мосунов.

Слова напутствия первоклашкам прозвучали в Урае, Нижневартовске, Сургуте, Кургане и других городах УрФО.

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