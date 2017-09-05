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Доходность Ханты-Мансийского НПФ превысила показатели многих крупных фондов04 сентября в 13:01

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И составила 9,27%.

За январь-июнь 2017 года доходность пенсионных накоплений Ханты-Мансийского НПФ составила 9,27%. Соответствующие данные приводит Центробанк, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Негосударственного пенсионного фонда.

Между тем больше половины НПФ в России, управляющих пенсионными накоплениями граждан, показали доходность ниже показателей ВЭБа.

В этом списке представлены НПФ "Газфонд пенсионные накопления" с доходностью 2,9%, НПФ "Будущее" (3,9%), НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" (3,3%), НПФ "Сафмар" (3,4%), НПФ Электроэнергетики (4,31%), НПФ Доверие (4,52%)

Низкие показатели эксперты объясняют падением российских акций. Сохранить высокую доходность смогли только НПФ, придерживающиеся консервативной инвестиционной стратегии.

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