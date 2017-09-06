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Патенты принесли свердловским городам 120 миллионов рублей05 сентября в 16:01

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За первое полугодие.

С января по июнь 2017 года на Среднем Урале было приобретено 8040 патентов, что на 30% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Обладателями разрешений на работу стали 6896 индивидуальных предпринимателей в основном из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова, Каменска-Уральского и Новоуральска, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Наибольшее количество патентов приобрели предприниматели, занятые розничной торговлей, сдачей недвижимости в аренду, обучением на курсах и репетиторством, разработкой программ для ЭВМ и баз данных. Также их покупали бизнесмены, оказывающие автотранспортные услуги, и занимающиеся монтажными, электромонтажными, санитарно-техническими и сварочными работами.

По данным и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяны Гладковой, налоговые поступления от применения патентной системы увеличились на 24% и составили 121,6 миллиона рублей. Средства пополнили бюджеты муниципалитетов, где были собраны.

Патентная система налогообложения начала действовать в Свердловской области с 2013 года. Это один из самых простых и удобных режимов налогообложения, который вообще не предусматривает представления налоговой отчетности.

Следует отметить, что из 8000 патентов, выданных в текущем году, 722 были приобретены в рамках "налоговых каникул". Двухлетнее освобождение от части "оброков" было введено на Среднем Урале с 2015 года для повышения самозанятости и деловой активности населения. Оно распространяется на начинающих предпринимателей, работающих по упрощенной и патентной системам налогообложения в производственной, научной, социальной сферах, а также в сфере бытовых услуг.

В целом на начало 2016 года в Свердловской области из 194 тысяч действующих субъектов малого и среднего предпринимательства 90% имели налоговые послабления.

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