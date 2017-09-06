На дополнительный доход.

Российское правительство одобрило проект закона о налоге на дополнительный доход (НДД). Об этом в кулуарах Восточного экономического форума рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.

"Одобрен. Было совещание у вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, на котором было принято решение", - цитирует чиновника ТАСС.

В ближайшем будущем документ будет внесен на рассмотрение Госдумы, передает "Уралинформбюро".

Ранее первый замглавы Минэнергетики РФ Алексей Текслер говорил, что в ведомстве рассчитывают на принятие законопроекта к 1 декабря текущего года. К этому моменту будут внесены поправки и в Бюджетный кодекс.

Налог на добавленный доход будет взиматься с дохода от продажи сырья за вычетом расходов на добычу и транспортировку. Одобренный кабмином законопроект подразумевает добровольный переход на НДД разработчиков новых месторождений и нефтепроизводителей на скважинах с годовой добычей менее 15 миллионов тонн.

Желание стать участниками пилотного проекта изъявили предприятия "Газпром нефти", "Лукойла", "Сургутнефтегаза" и "Русснефти", расположенные в Западной Сибири. Их совокупная добыча составляет около 7 миллионов тонн.