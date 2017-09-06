На покупку жилья.

Будущие новоселы екатеринбургского Академического могут стать участниками эксклюзивных ипотечных программ от ведущих российских банков.

Покупателям готовых квартир с отделкой в домах №№ 7, 11, 13 и 17 по улице Павла Шаманова или в первом доме Преображенского квартала на проспекте Академика Сахарова, 57 при оформлении кредита в Газпромбанке достаточно будет 10% первоначального взноса. Заем под 9,5% годовых они смогут оформить на срок до 30 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое".

Желающим приобрести жилье в Преображенском квартале на этапе строительства по 47 тысяч рублей за квадратный метр не придется платить за лоджии. Кроме того, ВТБ24 предлагает им кредит на 30 лет под 9,7% годовых с первоначальным взносом от 15%.

Стоит отметить, что Академический год от года притягивает все больше новоселов. Секрет роста его привлекательности прост - в районе есть все необходимое для жизни: школы и детские сады, спортивные площадки, торговые центры и другие объекты инфраструктуры.