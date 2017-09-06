Цифровой измеритель артериального давления.

Банк "Открытие" презентовал Няганской городской поликлинике автоматический цифровой измеритель артериального давления и частоты пульса. Средства на покупку прибора были выделены в рамках соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития с администрацией Нягани.

Измеритель артериального давления помогает выявлять "помолодевшее" в последние годы заболевание – гипертонию, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

Новое оборудование установили в фойе поликлиники. Пациенты уже испытали прибор - в течение дня давление измерили около 200 горожан.

"Появление такого оборудования, где каждый желающий без труда сможет узнать свое давление и пульс, очень важно для наших пациентов", – отметил главный врач БУ "Няганская городская поликлиника" Ильмир Заманов.

"Мы, как и все предыдущие годы, проводим комплексную социальную политику, выделяя средства на реализацию знаковых для Нягани программ, а также предлагая выгодные банковские услуги пенсионерам, малообеспеченным горожанам", – подчеркнул руководитель дирекции "Юго-Западная" Западно-Сибирский филиала банка "Открытие" Евгений Рысак.