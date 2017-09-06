×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Банк "Открытие" презентовал медоборудование Няганской поликлиникеСегодня в 16:43

  • Текст

Цифровой измеритель артериального давления.

Банк "Открытие" презентовал Няганской городской поликлинике автоматический цифровой измеритель артериального давления и частоты пульса. Средства на покупку прибора были выделены в рамках соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития с администрацией Нягани.

Измеритель артериального давления помогает выявлять "помолодевшее" в последние годы заболевание – гипертонию, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

Новое оборудование установили в фойе поликлиники. Пациенты уже испытали прибор - в течение дня давление измерили около 200 горожан.

"Появление такого оборудования, где каждый желающий без труда сможет узнать свое давление и пульс, очень важно для наших пациентов", – отметил главный врач БУ "Няганская городская поликлиника" Ильмир Заманов.

"Мы, как и все предыдущие годы, проводим комплексную социальную политику, выделяя средства на реализацию знаковых для Нягани программ, а также предлагая выгодные банковские услуги пенсионерам, малообеспеченным горожанам", – подчеркнул руководитель дирекции "Юго-Западная" Западно-Сибирский филиала банка "Открытие" Евгений Рысак.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Минстрой объявил войну похоронному беспределу

Минстрой объявил войну похоронному беспределу

Общественность не возражает.

Пандус проблем не решает

Пандус проблем не решает

Без человеческого участия.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×