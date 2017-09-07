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Банк "Открытие" выдал более 100 тысяч карт "Мир"Сегодня в 12:27

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В Западной Сибири.

Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" эмитировал более 100 тысяч карт "Мир". Финучреждение приступило к реализации проекта на территории Западной Сибири в конце 2016 года.

"В первую очередь на обслуживание карт "Мир" были перенастроены все банкоматы, информационно-платежные киоски и POS-терминалы, – рассказал региональный директор банка "Открытие" по УрФО Александр Дарданов. – Параллельно во всех муниципальных образованиях Югры проводилась эмиссия карт".

В результате финорганизация одной из первых произвела фактическое зачисление денежных средств на карты "Мир" в Западной Сибири.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-служба Западно-Сибирского филиала Банка "Открытие", следующим этапом работы станет перевод на карты национальной платежной системы пенсионеров и получателей соцвыплат.

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