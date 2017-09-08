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Экологический сбор придет на смену транспортному налогуСегодня в 09:30

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С подачи Минтранса РФ.

В России транспортный налог может сменить экологический сбор, при расчете которого будут учитываться выбросы углекислого газа. Минтранс РФ к концу 2017 года планирует подготовить обоснование целесообразности нововведения, пишут "Известия".

Сегодня транспортный налог высчитывается исходя из региональных ставок, мощности двигателя, марки и модели автомобиля, а также года выпуска и длительности владения транспортным средством. При переходе на экологический сбор во внимание будут приниматься конструктивные параметры транспортного средства по выбросам углекислого газа, указанные в его паспорте. Ставки будут едиными по всей стране.

На 1 июля 2017 года в России насчитывалось порядка 50 миллионов машин. Около 60% из них - иномарки, из которых только 40% соответствуют экологическим стандартам не ниже Евро-4, передает "Уралинформбюро".

"Евро" - серия экологических стандартов, регулирующих содержание в выхлопных газах углекислоты, оксида азота, углеводородов, оксида углерода и других вредных веществ.

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