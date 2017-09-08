2018-й станет годом несбывшихся бюджетных надеждСегодня в 11:15
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Для военных, медиков и дорожников.
2018 год установит новый рекорд по расхождению заявок министерств на бюджетные расходы и реальных планов Минфина РФ.
По данным "Коммерсанта", на 6 сентября 2017 года, после того как бюджет на грядущую трехлетку был сверстан, не согласованными оставались заявки-2018 на 1,8 триллиона рублей. На последующие два года суммы "расхождения" желаемой господдержки и реальных возможностей казны еще больше - 2,2 и 2,4 триллиона рублей соответственно.
Главными недополучателями средств окажутся военные, дорожные строители и работники Федерального медико-биологического агентства, передает "Уралинформбюро".
У Минфина впервые нет возможностей для удовлетворения всех заявок ведомств. Даже задействовав объединенные Резервный фонд и ФНБ, команда Антона Силуанова не покроет и половины претензий. Более того, отсутствуют емкости рынка госдолга для роста займов.
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