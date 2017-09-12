АКРА повысила кредитный рейтинг Свердловской областиСегодня в 11:39
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До BBB+.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Свердловской области рейтинг BBB+ с прогнозом "Стабильный". Такое решение обусловлено развитой промышленной базой региональной экономики, снижающейся долговой нагрузкой и достаточной ликвидностью, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Среднего Урала.
Аналитики отметили улучшение бюджетной дисциплины и рост устойчивости бюджета к экономическим шокам при сохранении стабильной доли расходов на протяжении 2014 - 2017 годов.
Также были учтены снижающаяся долговая нагрузка областного бюджета и положительное влияние выпуска субфедеральных облигаций на срочность долгового портфеля планируемого в четвертом квартале 2017 года. "Стабильный" прогноз предполагает неизменность рейтинга в течение 12-18 месяцев.
По словам и.о. министра экономики Среднего Урала Татьяны Гладковой, наличие устойчивых рейтинговых позиций актуально как для инвесторов, приобретающих ценные бумаги региона, так и для тех, кто намерен инвестировать в его экономику.
Стоит отметить, что летом 2016 года Международное агентство Fitch Ratings присвоило Свердловской области долгосрочный рейтинг на уровне BB+, со стабильным прогнозом.
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