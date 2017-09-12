×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


АКРА повысила кредитный рейтинг Свердловской областиСегодня в 11:39

  • Текст

До BBB+.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Свердловской области рейтинг BBB+ с прогнозом "Стабильный". Такое решение обусловлено развитой промышленной базой региональной экономики, снижающейся долговой нагрузкой и достаточной ликвидностью, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Среднего Урала.

Аналитики отметили улучшение бюджетной дисциплины и рост устойчивости бюджета к экономическим шокам при сохранении стабильной доли расходов на протяжении 2014 - 2017 годов.

Также были учтены снижающаяся долговая нагрузка областного бюджета и положительное влияние выпуска субфедеральных облигаций на срочность долгового портфеля планируемого в четвертом квартале 2017 года. "Стабильный" прогноз предполагает неизменность рейтинга в течение 12-18 месяцев.

По словам и.о. министра экономики Среднего Урала Татьяны Гладковой, наличие устойчивых рейтинговых позиций актуально как для инвесторов, приобретающих ценные бумаги региона, так и для тех, кто намерен инвестировать в его экономику.

Стоит отметить, что летом 2016 года Международное агентство Fitch Ratings присвоило Свердловской области долгосрочный рейтинг на уровне BB+, со стабильным прогнозом.

По теме:
Fitch Ratings подтвердило стабильность Среднего Урала
Средний Урал подтвердил стабильность международного кредитного рейтинга

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×