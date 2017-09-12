Ассоциация российских банков "выгнала" крупнейших игроков рынкаСегодня в 15:24
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По их собственной просьбе.
Из Ассоциации российских банков (АРБ) вышли Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк, "Открытие", Альфа-банк, Бинбанк и БМ-банк. Их заявление, поданное еще в июле 2017 года, было удовлетворено советом организации. Представители указанных банков отстранены от участия в заседаниях совета АРБ, говорится в пресс-релизе объединения.
После массового "исхода" в АРБ могут появиться комитеты по стратегии и этике, подразделения внутреннего аудита, совет руководителей комитетов и института персональных менеджеров для банков-членов ассоциации. С таким предложением выступил глава организации Гарегин Тосунян, передает "Уралинформбюро".
Девять крупнейших российских банков 17 июля 2017 года подали совместное заявление о выходе из Ассоциации российских банков. Поводом для такого шага стало то, что "зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации".
В дальнейшем взаимодействие с участниками рынка и регулятором может быть осуществлено на базе Ассоциации "Россия".
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