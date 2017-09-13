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Герман Греф предложил приватизировать СбербанкСегодня в 08:43

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И выступил за конкуренцию.

Глава Сбербанка Герман Греф высказался за приватизацию банка, сообщают федеральные СМИ. Соответствующее заявление он сделал по итогам наблюдательного совета, передает "Уралинформбюро".

"Я всегда выступал с такой позицией: как можно меньше государственного сектора в экономике, как можно меньше государственных банков, как можно больше сильных частных банков. Поэтому мы поддерживаем конкуренцию и мы всегда были за приватизацию Сбербанка, как только государство решит это делать, мы всячески это поддерживаем", - сказал Греф.

Ранее Греф уже поднимал тему приватизации Сбербанка. Сейчас 50% плюс одна акция кредитной организации принадлежат Центробанку. По мнению Грефа, 25% можно сразу выставить на торги на фондовой бирже, еще 25% оставить у ЦБ на период переходного этапа.

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