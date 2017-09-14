Получая меньше прожиточного минимума.

Сотрудники муниципальных казенных учреждений Екатеринбурга получают меньше прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Согласно положению о системе оплаты труда работников МУ, подведомственных городскому управлению ЖКХ, оклад ведущего специалиста "Центра муниципальных услуг" составляет 10 782 рубля, специалиста 1 и 2 категории — от 7 839 до 10 327 рублей, водителя — 8 461. Сторожу предлагается довольствоваться 6 786 рублями, уборщице — 4 802, дворнику — 4 347 рублями. Самая высокая зарплата у директора — 20 103 рубля, передает "Уралинформбюро".

Аналогичная ситуация сложилась и в других МКУ. Так, бухгалтер, юрист, экономист и программист в "Службе городских кладбищ" получают по 10 881 рублю, ведущие специалисты и смотрители кладбищ — по 8 665. Руководитель организации зарабатывает около 17 000 рублей.

Стоит отметить, что прожиточный минимум на 2017 год для жителей Свердловской области составляет 10 865 рублей, а МРОТ — 7800 рублей.