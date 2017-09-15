До 8,5% годовых.

Банк России 15 сентября 2017 года принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 8,5% годовых.

"На горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки", - сообщили в пресс-службе ЦБ, уточнив, что умеренно жесткая денежно-кредитная политика проводится для поддержания инфляции на уровне 4%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 октября 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что ключевая ставка влияет на размер ставок по потребительским кредитам и уровень инфляции.