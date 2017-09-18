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Правительство РФ одобрило сокращение расходов на оборонуСегодня в 19:08

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В ближайшие годы.

18 сентября правительство России одобрило проект бюджета на 2018 год и последующий 2-летний период.

"При его подготовке мы исходили из решения двух основных задач. Бюджет должен обеспечивать выполнение социальных обязательств перед нашими гражданами и создавать условия для устойчивого экономического роста", — заявил на заседании премьер-министр Дмитрий Медведев.

Предполагается, что общие расходы бюджета в 2018 году составят 16,5 триллиона рублей, в 2019 и 2020 годах — 16,4 триллиона и 17,2 триллиона соответственно.

Дефицит бюджета в будущем году составит 1,33 триллиона рублей, в 2019 году — 867 миллиардов, а в 2020 году — 960 миллиардов, передает "Уралинформбюро".

Отдельно стоит отметить сокращение расходов на национальную оборону. В 2017 году на эту статью было запланировано свыше триллиона рублей. На 2018 год заложено 943,63 миллиарда, на 2019 - 860,63 миллиарда, на 2020 - почти 869,13 миллиарда рублей. Непосредственно Вооруженные силы РФ в ближайшие 3 года получат порядка 771, 754 и 772 миллиардов долларов соответственно.

Впрочем, распределение средств, прописанное в проекте главного финансового документа РФ, пока является преждевременным – в процессе его утверждения Госдумой объемы финансирование ряда статей, вероятно, претерпят изменения.

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