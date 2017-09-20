По итогам 2016 года.

По итогам 2016 года инфляция в России составила 5,4% - это самый низкий уровень с 1992 года. По сравнению с 2015 годом показатель снизился на 7,5 процентного пункта. Данные опубликованы на официально портале Счетной палаты РФ, передает "Уралинформбюро".

В ведомстве считают, что инфляция замедлилась из-за сокращения потребительского спроса, укрепления национальной валюты и роста предложений на отдельных товарных рынках.

Также в Счетной палате отметили, что реальные располагаемые денежные доходы россиян за минувший год сократились на 5,9%, положение не спас даже рост начисленной среднемесячной зарплаты (+0,8%).