Российская инфляция упала до минимума за четверть века19 сентября в 15:36
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По итогам 2016 года.
По итогам 2016 года инфляция в России составила 5,4% - это самый низкий уровень с 1992 года. По сравнению с 2015 годом показатель снизился на 7,5 процентного пункта. Данные опубликованы на официально портале Счетной палаты РФ, передает "Уралинформбюро".
В ведомстве считают, что инфляция замедлилась из-за сокращения потребительского спроса, укрепления национальной валюты и роста предложений на отдельных товарных рынках.
Также в Счетной палате отметили, что реальные располагаемые денежные доходы россиян за минувший год сократились на 5,9%, положение не спас даже рост начисленной среднемесячной зарплаты (+0,8%).
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