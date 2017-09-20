В микрофинансовых организациях.

На 1 сентября 2017 года в РФ выдано 2,98 миллиона "займов до зарплаты". На каждую тысячу экономически активных россиян в среднем приходится 39 микрозаймов, сообщили "Уралинформбюро" в Национальном бюро кредитных исследований.

Больше всего должников в Сибири и на севере европейской части страны. Так, в Тыве на тысячу человек приходится 125 микрозаймов, в республике Алтай – 92, в Хакассии – 73. Грамотнее всего распоряжаются своими средствами жители Северного Кавказа (в Ингушетии на тысячу человек приходится 4 долга, в Чечне – 5, в Дагестане – 7).

В Уральском федеральном округе меньше всего занимают на Ямале: там на тысячу "душ населения" приходится 33 микрокредита. Следом идет Югра с показателем в 40 займов, далее – Пермский край (42), Южный и Средний Урал (по 45), Курганская (46) и Тюменская области (47).

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, поскольку "займы до зарплаты" востребованы гражданами сегмент розничного кредитования продолжает развиваться. "Вместе с тем, в ряде регионов кредиторам необходимо обратить внимание на уровень текущей долговой нагрузки заемщиков, не позволяя ему превышать предельные уровни", – отметил глава бюро.