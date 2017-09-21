С помощью Фонда консолидации.

Центробанк РФ принял решение о санации Бинбанка и Рост банка с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регулятора, повышать финансовую устойчивость кредитных учреждений будут вместе с их действующими собственниками и руководителями.

Бинбанк, Рост банк и другие финансовые организации, входящие в группу (московский Бинбанк Диджитал и екатеринбургский Уралприватбанк), продолжат работать в обычном режиме. Регулятор планирует помогать им финансово, гарантируя непрерывность деятельности.

В состав временных администраций санируемых учреждений вошли представители Центробанка и ФКБС.

Стоит отметить, что Бинбанк занимает 8 позицию по объему активов. У организации 12 филиалов, 1 представительство и более 400 внутренних структурных подразделений.