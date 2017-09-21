Российский бюджет получит 28 миллиардов от автолюбителейСегодня в 14:07
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Из-за роста утилизационного сбора.
С 1 января 2018 года в России может на 15% увеличиться утилизационный сбор на колесный и самоходный транспорт отечественного и зарубежного производства. Ожидается, что изменение принесет федеральному бюджету дополнительно более 28 миллиардов рублей.
О грядущем увеличении сбора говорится в пояснительной записке к проекту бюджета страны на 2018-2020 годы, одобренному правительством, пишут "Ведомости". По данным издания, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития доработать документ для последующего внесения в Госдуму.
Общие поступления от сбора должны в будущем году вырасти до 223,4 миллиарда рублей, в 2019 – до 259,8 миллиарда, а в 2020 достигнуть 267,9 миллиарда. Кроме индексации, эти цифры учитывают и прогнозы по росту производства и импорта транспорта. Также учтено введение с 2019 года сбора на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения.
Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году одновременно со вступлением страны в ВТО и снижением пошлин на ввоз автомобилей, напоминает "Уралинформбюро". Базовая ставка для легковых машин составляла 20 тысяч рублей, у грузовиков и автобусов – 150 тысяч. В 2016 году власти индексировали ставки сбора на 65%, ссылаясь на ослабевший рубль. Основной целью этого была защита автопрома от снижения ввозных пошлин.
Сейчас утилизационный сбор с легковушки обойдется в 44-84 тысячи рублей, а с тяжелых грузовиков - свыше 400 тысяч.
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