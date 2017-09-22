Дополнительно.

Городская дума Екатеринбурга поднимет зарплаты депутатам, сотрудникам аппарата и чиновникам мэрии. Такое решение было принято накануне на очередном заседании комиссии по бюджету и экономической политике местного парламента. Предполагается, что из казны города на это будет ежегодно выделяться дополнительно 12 миллионов 250 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".

Проект постановления об увеличении должностных окладов в городской думе внесла администрация уральской столицы. Речь идет о зарплатах депутатов, работающих на постоянной основе, муниципальных служащих в аппарате гордумы и сотрудников мэрии.



Если верить документу, оклады чиновников высшей группы вырастут с 27 322 рублей до 36 200 рублей, а чиновников главной группы - с 27 500 до 28 759 рублей. Кроме того, произойдет перераспределение должностей между различными группами.



Стоит отметить, что при формировании бюджета на 2017 год уральской столице было разрешено потратить на содержание органов местного самоуправления не более 1,13 миллиарда рублей.