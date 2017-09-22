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"АльфаСтрахование" поменяло фирменное наименованиеСегодня в 14:26

  • Текст

С ОАО на АО.

ОАО "АльфаСтрахование" сменило наименование. Новая редакция №18 устава Общества была зарегистрирована 20 сентября 2017 года.

В соответствии с требованиями главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации теперь организационно-правовой формой предприятия является "АО", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Полное фирменное наименование на русском языке звучит так: "Акционерное общество "АльфаСтрахование".

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