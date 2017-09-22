Тюменские бизнесмены отужинали без галстуковСегодня в 16:09
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С представителями банка "Открытие".
Более 20 представителей малого бизнеса Тюмени побывали на бизнес-ужине банка "Открытие". В ресторане "Максим. Избранное" гостей приветствовал руководитель тюменской дирекции Западно-Сибирского филиала Виталий Бубнов.
"Банк "Открытие" всегда уделяет большое внимание сотрудничеству с субъектами малого предпринимательства, предлагая широкий выбор банковских продуктов, разработанных специально для данной категории клиентов", - отметил он.
Заместитель регионального директора по малому бизнесу Западно-Сибирского филиала Станислав Морилов добавил, что банк предлагает своим клиентам уникальные возможности для ведения бизнеса: от финансовых услуг до консультации профильных специалистов.
Приятным сюрпризом для гостей стала дегустация коллекционных вин, проведенная профессиональным сомелье. Мужчинам было предложено оценить многолетнее виски, а дамам - букет полусладких столовых вин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Западно-Сибирского филиала банка "Открытие".
Все приглашенные остались довольны неформальным подходом финорганизации к сотрудничеству и возможностью обсудить различные вопросы с менеджерами банка "Открытие" в доверительной обстановке "без галстуков".
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