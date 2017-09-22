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Уставный капитал АО "АльфаСтрахование" вырос до 7,5 миллиарда рублейСегодня в 17:15

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После выпуска акций.

АО "АльфаСтрахование" нарастила уставный капитал с 5 до 7,5 миллиарда рублей. Этому предшествовала эмиссия ценных бумаг.

Решение об увеличении уставного капитала в полтора раза было принято 9 июня 2017 года на годовом общем собрании акционеров Общества, сообщили "Уралинформбюро" в пресс- службе "АльфаСтрахование".

Номинальная стоимость одной ценной бумаги компании была увеличена на 50 копеек и в настоящее время составляет 1,5 рубля. Кроме того, устав АО "АльфаСтрахование" приведен в соответствие с положениями действующего законодательства РФ.

Группа "АльфаСтрахование" объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования". Собственный капитал Группы составляет 11,8 миллиарда рублей.

г. Москва

22 сентября 2017 г.

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