Депутаты начинают работу над законом.

Депутаты Госдумы планируют начать разработку законопроекта, согласно которому банковские акционеры будут отвечать своей личной собственностью при санации. Работать над документом начнут уже в осеннюю сессию, пишут "Известия".

По словам председателя парламентского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, санации за счет акционеров позволит сделать механизм более эффективным.

Сейчас акционеры отвечают за состояние дел в банках лишь внесенными в капитал средствами. Однако, по мнению парламентариев, спасение больших финансовых структур не должно происходить только за счет государства. В данный момент на финансовом оздоровлении находятся 27 банков, среди которых Бинбанк.

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