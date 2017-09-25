Россиянам нечего откладывать на черный деньСегодня в 12:38
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Накопления есть лишь у каждого третьего.
Большинство россиян ничего не отложили на черный день. Те же, кто скопил хоть сколько-нибудь, предпочитают держать деньги в банках. Итоги исследования ВЦИОМ приводят "Известия".
Чуть меньше половины россиян (46%) предпочитают по старинке вкладываться в недвижимость. 14% опрошенных купили бы золото и драгоценности, 7% - акции, 5% сделали бы инвестиции в пенсионные фонды.
Открыть депозит в банке могли бы 29% респондентов: 17% предпочитают рублевые вклады, а каждый десятый - валютные, передает "Уралинформбюро".
Однако большей части населения (63%) нести в банк нечего. Накопления есть лишь у 36% россиян, из них 74% хранят деньги в банке и 22% - дома.
При этом "сбережения", по мнению опрошенных, начинаются от 398 тысяч рублей. За четыре года понятие "накопления" подорожало на 64% - в 2013 году они составляли 243 тысячи рублей.
С 18% до 32% увеличилось и число тех, кто, лишившись источника дохода, больше года мог бы жить на одни сбережения. 29% россиян не выжили бы без работы, а чуть меньше четверти (22%) продержались бы пару-тройку месяцев. 5% респондентов накоплений хватило бы на месяц, 2% - на две-три недели. Каждый десятый затруднился с ответом на вопрос.
По мнению ведущего эксперта-консультанта ВЦИОМ Олега Чернозуба, общество перестроилось на более низкий уровень потребления. "Если раньше, лишившись доходов, человек вынужден был продолжать покупать продукты в магазине средней ценовой категории просто потому, что ничего другого рядом нет, то за последние пару лет таких магазинов стало меньше - их место заняли супермаркеты низкой ценовой категории. И люди поняли, как с теми же деньгами протянуть дольше", - отметил он.
Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов считает, чтобы чувствовать себя комфортно, россияне называют большую сумму необходимых сбережений: "По сравнению с кризисными 2014 и 2015 годами и "относительно кризисным" 2016-м финансовое благосостояние россиян стало лучше и они научились сберегать. Люди адаптировались к нынешней экономической ситуации и нашли вариант, как тратить меньше".
Участниками телефонного опроса "ВЦИОМ-Спутник", прошедшего 29-30 августа 2017 года, стали 1 200 россиян.
Стоит отметить, что по итогам 2016 года на грани нищеты жили 19,8 миллиона россиян (13,5%). Их доход был меньше прожиточного минимума в 9691 рубль.
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