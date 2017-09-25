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Банк "Открытие" отменяет комиссию для новых клиентовСегодня в 12:20

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За перевод средств с карт сторонних финучреждений.

С сентября 2017 года перевод средств на карты банка "Открытие" с карт сторонних банков-эмитентов осуществляется без комиссии. Предложение распространяется на клиентов, оформивших заявку на выпуск дебетового "пластика" в рамках тарифных планов "Базовый", "Оптимальный" и "Премиум", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации.

Перевести накопления можно по реквизитам банковской карты через интернет-банк "Открытие Online" и Мобильный банк в течение первого месяца использования карты. Более подробная информация по тарифным планам размещена на сайте банка "Открытие".

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