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Мили по картам UTair посчитают по-новомуСегодня в 17:57

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Банк "Открытие" меняет правила.

С 1 октября 2017 года банк "Открытие" вводит новые правила начисления миль по дебетовым и кредитным картам UTair. Изменения обусловлены обновлением программы лояльности STATUS. Теперь клиенты финорганизации смогут быстрее накопить на премиальный билет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка "Открытие".

В рамках нововведения одна миля будет равна одному рублю. Начисление бонусов привяжут к цене билета, а не к расстоянию перелета, как было ранее. Владельцы карт UTair смогут легко посчитать, чем выгоднее расплатиться за билет - милями или деньгами.

Карты UTair банка "Открытие" доступны в тарифных планах "Базовый", "Оптимальный" и "Премиум". Всем, кто решит оформить кобрендинговый "пластик", с 1 октября будет начисляться от 350 до 700 приветственных миль. Кроме того, накопить мили можно и, расплачиваясь картой за покупки: за каждый потраченные 150 рублей на счету будет добавляться 1-2 мили.

Более подробную информацию по картам UTair и условиям их обслуживания можно получить на сайте банка "Открытие" или по телефону контактного центра 8-800-500-70-42.

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