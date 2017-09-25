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Автодор Югры пустил на ветер четверть миллиарда рублейСегодня в 17:37

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Поисками денег занялась Счетная палата.

Югорское Управление автомобильных дорог смогло удивить окружную счетную палату. После проверки выяснилось, что дорожники более четверти миллиарда рублей потратили просто так, передает "Уралинформбюро".

Результаты ревизии орган финансового контроля опубликовал на своем портале. Сообщается, что казенное учреждение "Управление автомобильных дорог" оплатило непредвиденные затраты на сумму более 25,8 миллиона рублей. При этом у организации не нашлось документов, подтверждающих выполнение работ.

Управление далеко не в первый раз нарушает законы при использовании бюджетных средств. Например, специалисты принимали выполненные работы без необходимых официальных бумаг. Так, югорский автодор безрезультатно потратил 281,2 миллиона рублей, исказив показатель просроченной кредиторской задолженности.

По инициативе Счетной палаты ХМАО-Югры четыре должностных лица, виновных в нарушениях, привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Работа по устранению выявленных нарушений и недостатков получателями представлений продолжается. Результаты принятия мер находятся на контроле Счетной палаты", - говориться в ежеквартальном отчете органа.

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