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Сбербанк заглянет на странички заемщиков в соцсетяхСегодня в 17:41

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Выявляя потенциально проблемных.

Сбербанк России в 2018 году планирует начать оценивать кредитоспособность заемщиков по их активности в соцсетях. Такое заявление сделал старший вице-президент компании Александр Ведяхин, передает "Уралинформбюро".

По его словам, пилотный проект по психологическому скорингу – изучению психометрических моделей поведения – уже работает на ограниченной выборке согласившихся клиентов. "Мы полностью действуем в соответствии с законодательством относительно защиты персональных данных, поэтому здесь то направление, где мы работаем. Это прототип, который мы изучаем внутри, но здесь мы берем полное согласие клиентов", - цитируют А.Ведяхина "Ведомости".

Вице-президент Сбербанка отметил, что при одобрении кредита необходимо сразу понимать: если человек "лайкает" тюремные четки и "Владимирский централ", то вряд ли он будет в срок гасить долг.

Новый метод скоринга основан на разработках польского исследователя Михаила Косински. Он придумал систему, которая, анализируя действия человека в соцсетях, составляет его психологический портрет.

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