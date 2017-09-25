Выявляя потенциально проблемных.

Сбербанк России в 2018 году планирует начать оценивать кредитоспособность заемщиков по их активности в соцсетях. Такое заявление сделал старший вице-президент компании Александр Ведяхин, передает "Уралинформбюро".

По его словам, пилотный проект по психологическому скорингу – изучению психометрических моделей поведения – уже работает на ограниченной выборке согласившихся клиентов. "Мы полностью действуем в соответствии с законодательством относительно защиты персональных данных, поэтому здесь то направление, где мы работаем. Это прототип, который мы изучаем внутри, но здесь мы берем полное согласие клиентов", - цитируют А.Ведяхина "Ведомости".

Вице-президент Сбербанка отметил, что при одобрении кредита необходимо сразу понимать: если человек "лайкает" тюремные четки и "Владимирский централ", то вряд ли он будет в срок гасить долг.

Новый метод скоринга основан на разработках польского исследователя Михаила Косински. Он придумал систему, которая, анализируя действия человека в соцсетях, составляет его психологический портрет.