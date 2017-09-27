На миллиард.

Свердловская область готова выделить в 2018 году муниципалитетам дополнительно более 5,2 миллиарда рублей бюджетных средств. Это - на миллиард больше, чем в нынешнем году. Такие данные озвучил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Заксобрания региона Владимир Терешков, передает "Уралинформбюро".

По его словам, консолидированный бюджет на будущий год может составить 236-240 миллиардов рублей, областной - 187 миллиардов. "Это приблизительная величина", - уточнил он.

"Расходы, соответственно, - будем смотреть. Не будет хватать, уйдем в дефицит. Это нормальная форма работы", - подчеркнул Терешков.

Основные параметры бюджета Свердловской области были озвучены 26 сентября 2017 года на заседании согласительной комиссии по рассмотрению предложений муниципалитетов по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов .