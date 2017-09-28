Под 8% годовых.

Банк "Открытие" запустил новый срочный вклад "Надежный" с максимальной ставкой до 8% годовых. Разместить на нем рубли, доллары или евро на 3 или 6 месяцев можно в любом офисе финорганизации, а также в мобильном и интернет-банке.

Минимальная сумма вклада составляет 50 000 рублей, 1000 долларов/евро. Проценты выплачиваются ежемесячно. Вкладчик определяет сам - перечислять их на банковскую карту, счет "До востребования" или присоединять к сумме вклада (капитализация). Пополнение и частичное изъятие средств не предусмотрено, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка "Открытие".

Доходность "Надежного" зависит от первоначальной суммы и достигает 8% годовых при условии капитализации процентов.

"Мы ожидаем высокий спрос на данный продукт среди клиентов - физических лиц, - отмечает управляющий директор по розничным продуктам банка "Открытие" Антон Сафонов. - Наш новый вклад - одно из лучших предложений на рынке в соотношении высокой доходности и надежности размещения денежных средств".

Более подробно с условиями вклада можно ознакомиться на сайте банка www.open.ru.