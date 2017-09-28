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Россиянам предлагают спокойный отдых за 1 рубльСегодня в 16:52

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С полисом "Трэвел".

Различные проблемы во время отпуска можно решить без огромных трат. Обеспечить себя защитой от неприятностей всего за 1 рубль позволит совместная акция компании "АльфаСтрахование" и интернет-сайта S7 Airlines.

При покупке авиабилета вместе с бронированием отеля или арендой автомобиля на портале перевозчика можно приобрести страховой полис "Трэвел". Его действие распространяется на время перелета и всего путешествия.

Полис "Трэвел" от "АльфаСтрахования" покрывает риски порчи, утери и задержки багажа, задержку вылета свыше 4 часов, невозможность совершить поездку более чем по 14 рискам. Среди последних - отказ в визе, госпитализация, сокращение с работы, призыв в армию, суд, авария по пути в аэропорт, ущерб имуществу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "АльфаСтрахование".

Полис защитит от несчастного случая, покроет медицинские расходы, в том числе на лекарства и стоматологическую помощь, транспортные расходы по возвращению домой. Кроме того, страховая компания оплатит эвакуацию детей, срочный визит и проживание третьего лица в случае необходимости, а также расходы на репатриацию.

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